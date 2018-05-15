Kartepe’de yağmur suyu hattı çalışmaları sürüyor

Kartepelilerin aşırı yağışlardan olumsuz etkilenmemesi adına alt yapı çalışmaları kapsamında ana arter güzergahlarda yağmur suyu ızgara çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi koordinesinde ilçe genelinde aralıksız sürüyor. Belediye ekipleri alt yapıda sıkıntıları çözüme kavuşturmak için çalışmalarını Ertuğrul Gazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam ettirdi.

Daha önce Köseköy ve İstasyon Mahallelerinde gerçekleştirilen yağmur suyu hattı ve ızgara yapım çalışmasında ekipler Ertuğrul Gazi ile Uzunbey Mahalleleri arasında geçişi sağlayan bin 300 metre uzunluğundaki güzergahta çalışma yapıyor. Cumhuriyet Caddesi’nin bulunduğu güzergahta yaşanan alt yapı sıkıntılarına çözüm üreten çalışmada 800’lük betonarme boruları yerleştirilen ekipler yağmur suyu hattını döşüyor. Alt yapı çalışmaları akabinde de üst yapı iyileştirmesi kapsamında asfalt serimi yapılacak ve yoldaki köprü de yenilenecek.