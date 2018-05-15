Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 12:16

Kartepe’de yağmur suyu hattı çalışmaları sürüyor

Kartepe ilçesi genelindeki yağmur suyu hattı ve ızgara yapım çalışmaları Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde devam ediyor.

Kartepe’de yağmur suyu hattı çalışmaları sürüyor

15 Mayıs 2018 12:16


Kartepelilerin aşırı yağışlardan olumsuz etkilenmemesi adına alt yapı çalışmaları kapsamında ana arter güzergahlarda yağmur suyu ızgara çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi koordinesinde ilçe genelinde aralıksız sürüyor. Belediye ekipleri alt yapıda sıkıntıları çözüme kavuşturmak için çalışmalarını Ertuğrul Gazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam ettirdi.


Daha önce Köseköy ve İstasyon Mahallelerinde gerçekleştirilen yağmur suyu hattı ve ızgara yapım çalışmasında ekipler Ertuğrul Gazi ile Uzunbey Mahalleleri arasında geçişi sağlayan bin 300 metre uzunluğundaki güzergahta çalışma yapıyor. Cumhuriyet Caddesi’nin bulunduğu güzergahta yaşanan alt yapı sıkıntılarına çözüm üreten çalışmada 800’lük betonarme boruları yerleştirilen ekipler yağmur suyu hattını döşüyor. Alt yapı çalışmaları akabinde de üst yapı iyileştirmesi kapsamında asfalt serimi yapılacak ve yoldaki köprü de yenilenecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç