Kartepe’de yağmursuyu önlemleri arttırılıyor

Kartepe Belediyesi aşırı yağışlarda yaşanan olası su taşkınlarından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarına Ramazan ayında da devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde problem yaşanabilecek bölgelerdeki yağmur sularını toplaması için Maşukiye ve Derbent Mahallesi’nde de açık kanal yöntemiyle önlemlerini artırıyor.

Maşukiye Mahallesi İçmeler Caddesi üzerinde yaptıkları çalışma ile dağ tarafından gelen kontrolsüz suları toplayan kanalı genişleten ekipler, üst kesimlerden gelen yüzey sularının oluşturacağı olası su taşkınlarının önüne geçmek İçmeler Caddesi üzerindeki mevcut kanalı genişletiyor. Derbent Mahallesi Zişan Sokak üzerinde de vatandaşların evlerine olası yağışlarda su baskını olabileceği ihtimali nedeni ile ekipler tarafından güzergahta açık kanal çalışması yapıldı.

İlçede yaşam şartlarının iyileşmesi için çalışmalarını sürdüren Kartepe Belediyesi ekipleri, Nusretiye Parkı’nda çevre düzenlemesi ve yürüyüş yolu yapımı için başlatılına çalışmaları tamamladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Nusretiye Parkı içerisinde bulunan kamelyalar, oturma grupları, çocuk oyun alanları elden geçirildi. Park içerisinde ulaşım için parke döşemeleri ile yollar tamamlandı. Bunun yanı sıra çevrede yapılan genel kontroller ile Nusretiye Parkı Kartepeliler’in hizmetine sunuldu.