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22 Temmuz 2018 17:28

Kartepe’de Yamaç Paraşütü Şenliği

Kartepe Belediye Spor Kulübü Yamaç Paraşütü takımının ev sahipliğinde düzenlenen Kartepe Yamaç Paraşütü Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Kartepe’de Yamaç Paraşütü Şenliği

22 Temmuz 2018 17:28


Fiziki yapısı sebebiyle doğa sporlarının aranılan adresi olan Kartepe, yeni bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Yamaç Paraşütü Şenliği, Kartepe’de bulunan Yamaç Paraşüt Tepesi’nde gerçekleştirildi. Türkiye’nin birçok ilinden şenliğe 300 yamaç paraşütü tutkunu katıldı. Yamaç paraşütü tutkunları bin 200 metre yükseklikten uçuş gerçekleştirerek, Kartepe semalarında uçmanın ayrıcalığını yaşadı. Gerçekleştirilen uçuşlar drone ile havadan da görüntülendi. Kartepe Yamaç Paraşütü Tepesi’nden başlayan uçuş keyfi Arslanbey iniş alanında son buldu. Ayrıca Yamaç Paraşütü Festivali single ve tandem uçuşlarıyla devam etti.




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