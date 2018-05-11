Kartepe’de yaşayan Suriyeliler Yazlık Ilıca Termal Tesisleri’ni gezdi

Sosyal belediyecilik projelerine aralıksız devam eden Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, bu hafta sonu Yazlık Ilıca Termal Tesisleri’ne ilçe sınırları içerisinde yaşayan Suriyeli vatandaşları ağırladı. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen vatandaşlar, Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü ile birlikte termal tesislerine gitti. Kartepe ilçe sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar kadınlar termal tesislerinde sunulan hizmetler arasındaki doktor balık tedavisini de yerinde deneme imkanı buldular. Vatandaşların farklı aktivitelerle buluşmalarına aracılık eden, sosyal belediyecilikte öncü olan Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkür ettiler.