Kartepe'de yeni konu: Yerel Yönetimlerde Güç Yönetimi

“Göç, Mültecilik ve İnsanlık” ana temalı Kartepe Zirvesi'nde oturumlar 'Yerel Yönetimlerde Göç Yönetimi' konulu panellerle devam etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” ana temalı Kartepe Zirvesi tüm salonlarda düzenlenen oturumlarla devam etti. Hayat Salonu'nda oturum başkanlığını AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun yaptığı ‘Yerel Yönetimlerde Göç Yönetimi' konulu sempozyum yapıldı. Oturuma UNHCR İstanbul Ofis Müdürü Selen Ay, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Sancaktepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Tarık Uçar, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta konuşmacı olarak katıldı. Oturum başkanı Zehra Taşkesenlioğlu, “2000'li yıllardan sonra yapılan sosyal belediyecilik anlayışı, göç konusuyla beraber ne kadar önemli olduğunu kanıtladı” dedi.

Oturumda ilk konuşmayı UNHCR İstanbul Ofis Müdürü Selen Ay yaptı. Ay, “Binlerce mülteci zaten vardı. Suriye'de yaşanılan olaylarla da ülkemize göç eden Suriyeli mültecilerimiz de var artık. Belediyelerin rolü daha önceleri anlaşılmadı ama göç kriziyle beraber belediyelerin önemi tamamen ortaya çıktı. Mültecilerin yüzde 90'ı artık kamplarda değil, kentlerde yaşıyor. Dil kursları ve meslek eğitim kursları açtık. Belediyeler kentlere gelen mültecilerden sonra kadın meclislerine birer mülteci koydu. Şimdi de mülteci meclisi kurulması için çalışmalarımız var” diye konuştu.

Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı ise, “1922 yılında ilçe olan Bağcılar göç alarak oluşmuş bir yerdir. Bağcılarda 51 bin 948 mültecimiz var. Biz Anadolu'ya göre daha şanslıyız çünkü bizlere gelenler çalışma ortamları bulabiliyor. Göç ve uyum birliğini kurduk. İlçemizdeki tüm okullarda Türkçe eğitimleri vermeye başladık. İlçemizde mülteciler için Kızılay Toplum Merkezi açıldı. Almanya Hamm Büyükşehir Belediyesi ile de işbirliğine girerek meslek atölyeleri açtık, Almanya'da da eğitim aldılar. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Kartepe Zirvesi'ni düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Sancaktepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Tarık Uçar ise 2017-2018 tarihleri 1179 mülteciye koruma masası aracılığıyla destek verdiklerini belirterek, psikolojik görüşmelerde çözüm üretmek adına belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu de, “Göç batılı kafalarda bir sorundur. Bizde ise bir sorumluluk alanıdır. Bizim insanlarımız kimseyi göçmen ya da mülteci olarak görmez onu kardeşi olarak görür. Nüfusumuzun yüzde 10'u mültecidir ve vatandaşlarımız onları mülteci ya da sığınmacı olarak görmüyor. Göçü biz iyi yönetirsek geleceği biz yöneteceğiz demektir. 16 milyonluk İstanbul'da ben gerçekten İstanbulluyum diyen kişi sayısı sadece yüzde 16'dır. Bizim üzerimize düşen en büyük sorumluluk da şehirde yaşayan herkesin kendini evinde gibi rahat hissetmesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.