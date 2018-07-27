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27 Temmuz 2018 11:46

Kartepe’de yeni parklar

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı tamamlanan üç parkın yapımı tamamlanarak hizmete girdi.

Kartepe’de yeni parklar

27 Temmuz 2018 11:46


Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde başlatılan park çalışmaları aralıksız devam ediyor. Mevsim şartlarının el verdiği ölçüde belediye ekipleri ilçe genelinde yapımı tamamlanan parkları hizmete sunmaya devam ediyor.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Emekevler Mahallesi’nde yapılan Asker Çocuk Parkı ve Safir Parkı, İbrik dere Mahallesi 27’nci sokakta yapılan parkların yapımı tamamlandı. Belediye ekipleri tarafından alt yapısı tamamlanan parklarda çocuklar için oyun parklarının yanı sıra Kartepelilerin zaman geçirmeleri için gereken sosyal donatıların montajları yapılıyor.


Kartepelilerin büyük rağbet gösterdiği parklardan herkesin memnun olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepe genelinde yerleri belirlenen parkların gereken alt yapı çalışmasını tamamlanması sonrasında çocuklarımız ve büyükler için gereken ekipmanların montajı yapılmaktadır. Çocuklarımız bu parklarda daha güvenli ve eğlenceli zaman geçireceklerdir. Hemşerilerimiz tarafından parklara ayrı bir önem verilmektedir. Yaptığımız hizmetlerle hemşerilerimizi memnun etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.




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