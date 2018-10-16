Kartepe'de yol çalışmaları sürüyor

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Emekevler Mahallesi'nde kaldırım, Uzunbey Mahallesi'nde parke tamiri ve Maşukiye Mahallesi'nde asfalt çalışması yaptı.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yaya güvenliğini ön planda tutan belediye ekipleri Emekevler Mahallesi Şükran Sokak üzerinde beton kaldırım çalışması yaptı. Ekipler kısa sürede Şükran Sokak üzerinde kaldırım çalışmasını tamamlayarak beton yaya kaldırımını bölge halkının hizmetine sundu. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde kilitli parke taşı ile kaplanmış güzergahların bozulan ve deforme olan kısımlarında tamirat çalışmalarına da devam ediyor. Belediye ekipleri Uzunbey Mahallesi Çengel Caddesi üzerinde bozulan yerlerde tamirat yaparak kısa sürede bozuk yollar yeniden hizmete sundu.

Belediye ekipleri Maşukiye Mahallesi'nde yağmursuyu hattı ve ızgara yapılan güzergahlarda bozulan yolları da asfalt yama çalışması ile iyileştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Maşukiye yollarında alt yapı çalışması nedeniyle bozulan güzergahları tamir ederek yeniden hizmete sundu. Aşırı yağışlarda üst kesimlerden gelen yüzey sularının oluşturacağı olası su taşkınlarının önüne geçmek için Maşukiye Mahallesi İçmeler Caddesi üzerinde açık kanal çalışması yapan ekipler, bozulan satıhları da asfalt yama ile tek tek onardı.