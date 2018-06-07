Kartepe’de yol yapım çalışmaları Acısu’da hız kazandı

Kartepe Belediyesi, ilçenin yollarını çağdaş bir görünüme kavuşturma maçıyla çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bahar mevsimi ayları ile birlikte üst yapı düzenlemelerine hız verdi. İlçenin dört bir köşesinde yaşamı kolaylaştıran çözüm odaklı çalışmalara imza atan Belediye ekipleri bozuk yolları da asfaltlıyor.

Ekipler, alt yapı sorunu olmayan sokak ve caddelerde üst yapı düzenlemeleri kapsamında asfalt çalışmalarına Acısu Mahallesi’nde devam etti. Ekipler, Acısu halkının yoğun kullandığı cami ve ara yollarla bağlantıyı sağlayan Sapanca yoluna paralel Acısu yan yolda asfalt çalışması yaptı.

Zaman içerisinde bozulan zemini alan ekipler, mekanik malzeme sererek güzergahı asfalta hazır hale getirdi. Bölgenin estetik görüntüsüne katkı veren Sapanca Caddesi’nde 700 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki güzergahı ekipler sıcak asfalt ile şık ve güvenli hale getirdi.