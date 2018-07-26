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26 Temmuz 2018 10:15

Kartepe’de yolları asfaltlanıyor

Kartepe Belediyesi, ilçe genelindeki yollarda asfalt çalışmaların sürdürüyor.

Kartepe’de yolları asfaltlanıyor

26 Temmuz 2018 10:15


Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ağlı ekipleri, mevsim şartlarının elverdiği ölçüde üst yapı hizmetlerine hız verdi. Ekipler bu kapsamda Derbent Mahallesi’nde Orkide ve Levent Sokakların yollarını asfaltladı. Çalışma ile 400 metre uzunluğunda 7.5 metre genişliğindeki yollara 750 ton asfalt sererek şık ve güvenli hale getirdi. Mevsimsel şartların izin verdiği ölçüde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Genç ilçe durumunda olan Kartepemiz’de ulaşım ağına her geçen yenileri eklenmektedir. Alt yapıları biten yollarımızda asfalt çalışması yapılıyor. Hemşehrimizin istek ve taleplerine hızla cevap verilmektedir” dedi.




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