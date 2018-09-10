Kartepe'de zam denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dövizdeki hareketlilik ile ilgili 'Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz' açıklaması ile başlayan süreçte Ticaret Bakanlığı 81 ile finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat bilen bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları yaptığı yönündeki duyumlar üzerine saha denetimlerinin arttırılması talimatını verdi. Bu talimat sonrasında Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde haksız zam denetimlerine başladı. Ekipler tarafından özellikle vatandaşların en yoğun satın alma yaptığı temel gıda maddeleri olmak üzere ilçe genelinde bütün iş yerleri sıkı bir denetime tabi tutulacak.