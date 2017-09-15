Kartepe’den vatandaşlara Geleneksel Türk Okçuluğu kursu

Geleneksel Türk Okçuluğu Kartepe’de yeniden hayat buluyor. Ketenciler Gençlik Eğitim Kampı ve Uzunçiftlik Ataevler stadında kursiyerlerin katılımları ile gerçekleştirilen eğitimlere 2 uzman eğitmen eşlik ediyor. Yoğun ilgi gören kurslarda, kursiyerlere başlangıç olarak ok ve yayın tanıtımı yapılırken, ardından kepaze eğitimi veriliyor. Eğitim sonunda kursiyerler putaya talim atışları gerçekleştiriyor. Geleneksel Türk Okçuluğu’na merak duyan Kartepeli vatandaşlar, Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne müracaat ederek kayıt yaptırabiliyor ve okçuluk kursundan faydalanabiliyorlar.