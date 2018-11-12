Kartepeli büyükler yalnız değil

Suriye'deki savaştan 3 yetim çocuğuyla kaçarak Kartepe'de yaşamaya başlayan kanser hastası, KOU Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçirdi. Bu süreçte Alo Evlat ekibi hastayı yalnız bırakmadı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Suriyeli adam Alo Evlat ekibi tarafından evine götürüldü.

Kartepe Ataşehir Mahallesinde eşiyle birlikte yaşayan vatandaş rahatsızlanması sonrasında Alo Evlat Birimi'ni aradı. Alo Evlat Ekibi rahatsızlanan kadını evinden alarak Kocaeli SEKA Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorların müdahalesi sonrasında rahatsızlığı tespit edilerek ilaç tedavisine başlandı.

Emekevler Mahallesinde yaşayan yaşlı adam akşam saat 19.30 sularında Alo Evlat ekibini arayarak rahatsızlığı dile getirdi. Hemen rahatsızlanan adamın evine giden Alo Evlat ekibi yaşlı adamı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gerekli müdahale yapılarak hastalığına teşhis konulması sonrasında ilaç tedavisine başlandı.