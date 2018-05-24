Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 11:15

Kartepeli çevreci öğrencilere mezuniyet hediyesi

Kartepe Belediyesi ve TEMA Vakfı işbirliği ile okullarda uygulanan Yavru TEMA Sınıfı’nda görev alan öğrenciler, kendileri için düzenlenen etkinlikte bir araya geldiler.

Kartepeli çevreci öğrencilere mezuniyet hediyesi

24 Mayıs 2018 11:15


Kartepe Belediyesi’nin çevre konusundaki yatırımları devam ediyor. Çalışmalar kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi ve TEMA Vakfı işbirliği ile okullarda uygulanan Yavru TEMA Sınıfı mezunlarını veriyor. İlkokul eğitimleri boyunca TEMA Vakfı’na üye olarak çevreci eğitimler alan öğrenciler, geçtiğimiz senelerde plastik kapak toplama, meşe palamudu toplama, fidan tüpleme, ağaç dikme, ağaç kardeşliği gibi doğa etkinlikleri ile hayvanların korunması ve beslenmesine yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirmişti.


Çocukların doğa için gösterdikleri çabaları karşılıksız bırakmayan Kartepe Belediyesi, çevreci öğrencilere mezuniyet hediyesi olarak Kartepe’nin eşsiz doğasında güzel bir gün hediye etti. Kahvaltı ile güne başlayan çocuklar, daha sonra doğanın tadını çıkararak oyunlar oynadılar. Öğrenciler günü kendileri için düzenlenen Kartepe turu ile tamamladılar. Kartepe’nin eşsiz güzelliklerini görme fırsatı bulan öğrenciler, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e, Başkan Yardımcısı Murat Sabri Çakır’a ve TEMA Vakfı İlçe Sorumlusu ve Kartepe Belediyesinde Çevre Yüksek Mühendisi Gökçen Gönülay’a teşekkürlerini dile getirdiler.


Gerçekleştirilen etkinlikler sırasında konuşan Çevre Mühendisi Gönülay, “Dört yıldır emek vererek farkındalık oluşturmaya çalıştığımız yavrularımız oluyor. Yaptıkları çok değerli çalışmalardan dolayı Öğretmenimiz Zeynep Ulusoy’a ve tüm öğrencilerimize ayrı ayrı teşekkür ederim. Destekleri için Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez ve Başkan Yardımcımız Murat Sabri Çakır’a çok teşekkür ederiz” dedi.


Öğrencilerin çevre konusunda bilinçlerinin arttıtılması amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise, “Çevresinin farkında doğayla baş başa büyüyen çocuklarımız hem bedenen hem de manen olumlu yönde büyüyeceklerdir. Ne ekersek onu biçeriz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onları doğayla ne kadar buluşturursak gelecek kuşaklar da çevrelerine o kadar duyarlı olur. Çevrelerinin farkında olmaları için çalışmalar yaptığımız çocuklarımız, bundan sonra da öğrendikleri bilgileri uygulayacaklardır. Böylece bizler de çevreci nesil yetiştirmenin haklı gururunu yaşayacağız. Öğrencilerimize bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar dilerim” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç