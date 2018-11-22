Kartepeli çocuklar felsefe ile tanıştı

KOCAELİ(İHA) – Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde Dünya Felsefe Günü etkinliklerle kutlandı.

Kartepe Belediyesi Maşukiye Mevlana Bilgi Evi'nde “Fikir Atölyesi” çalışmaları olarak “Dünya Felsefe Günü” kutlama etkinliği düzenlendi. 17 Kasım her yıl, Dünya Felsefe Günü olarak kutlanmaktadır. Maşukiye Mevlana Bilgi Evi'nde çocuklar günün anlam ve önemini belirten bezden afiş hazırladılar. Felsefenin dünya ve insanlık için önemine değinilirken, çocuklara felsefe dalları hakkında genel bilgiler verildi. Öğrencilerin felsefe hakkında fikir sahibi olmaları sağlanarak, hem kendilerinin hem de çevrelerindeki diğer insanların karşılaştıkları sorunların çözümünde felsefi görüşlerden yararlanmaları gerektiği üzerinde duruldu.

Öte yandan Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” kutlandı. Çocuklara okumayı teşvik etmek için kitaplar hediye edildi. Emekevler Hezarfen Ahmet Çelebi ve Ataevler Piri Reis Bilgi Evleri'nde gerçekleşen etkinlikte, çocuklara özel bir AVM tarafından kitap bağışı yapıldı. Hediye edilen kitaplar için teşekkür eden Kartepeli minikler, kitap okuma saati ile ayrı bir heyecan yaşadılar. Etkinliğe büyük ilgi gösteren minik okurların farklı düşünme becerileri de geliştirildi. Kitap okuma etkinliğinden dolayı memnuniyetlerini belirten veliler, “Biliyoruz ki çocuklarımız her gün burada en az 30 dakika kitap okuyor, hizmetlerinden dolayı Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez'e teşekkür ediyoruz” dediler.