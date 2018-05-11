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11 Mayıs 2018 10:01

Kartepeli çocuklar Kocaeli Kitap Fuarında

Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü Yunus Emre Bilgi Evi öğrencileri, bu yıl 10.

Kartepeli çocuklar Kocaeli Kitap Fuarında

11 Mayıs 2018 10:01

’su düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı’nı ziyaret ettiler.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Kağıttan Dünyaların Keşfi” sloganıyla kapılarını açtığı kitap fuarını ziyaret eden Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü Yunus Emre Bilgi Evi öğrencileri, yazarlardan kitaplar hakkında bilgi alırken, hayal dünyalarına hitap eden kitapları da satın aldılar. Özellikle çocuk kitaplarının yer aldığı stantları ziyaret eden Kartepeli çocuklar, sunulan eserleri büyük beğeni içerisinde incelediler.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 10’ncu Kitap Fuarı açılışına da katılan Kartepeli çocuklar, yayın evlerinin çıkardıkları eserlerin konuları ve yazarları hakkında da yetkililerden bilgi aldılar. Kılavuz Gençlik Sahnesinde Ahmet Selçuk İlkan’ın şiir dinletisini de dinleyen çocuklar, Hayat Yayın Evi’nden Yunus Emre Bilgi Evi’nde bulunan kütüphanesine destek için 8 kitap hediye aldılar.




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