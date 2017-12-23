Kartepeli çocuklar nostaljik yolculuğa çıktı

Günümüzde çocukların bilmediği tanışamadığı oyuncaklar, Kartepe ilçesine geldi. 23 Nisan 2005 yılında Şair-Yazar-Gazeteci Sunay Akın’ın 20 yılda 40’ı aşkın ülkedeki koleksiyonerlerden, antikacılardan ve açık artırmalardan satın aldığı oyuncaklarla kurduğu İstanbul Oyuncak Müzesi’nin en özel eserleri, Kartepe’de AVM’de sergilendi. Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri de eğitmenleriyle birlikte oyuncakların dünyasın da keşfe çıktılar.

Sergi de bin 700’lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örneklerini sergilendi. 1920’li yıllarda üretilen ilk uzay temalı oyuncakların, 1969 yılında Amerika’nın aya çıkması arasındaki bağlantıyı ve pek çok tarihi bilgiyi oyuncakların diliyle keşfetme imkanı yakalayan çocuklar, 1700’lü yıllarda Almanya’da oluşan bebek evi kültürünün yüz yıllık, önemli örneklerine de yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul’da üretilen teneke oyuncaklar, Anadolu’nun çeşitli yörelerinden bez bebekler, porselen bebekler, oyuncak askerler, masal kahramanları, Japonlara ait teknolojik oyuncaklar hem çocukları hem ebeveynlerin büyük beğenisi topladı. Oyuncak Müzesini gezme imkanını bulan çocukların aileleri ise kendilerine imkanı sağlayan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkür ettiler.