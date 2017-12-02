Kartepeli çocuklara deprem eğitimi verildi

İbn-i Sina Bilgi Evi, Yunus Emre Bilgi Evi, Nazım Demirci Bilgi Evi ve Sarımeşe Bilgi Evi öğrencileri deprem öncesinde, deprem esnasında ve deprem sonrasında neler yapılabileceği hakkında eğitim aldılar. Öğrenciler burada aldıkları eğitimle ve yaptıkları etkinliklerle depremde neler yapmaları ve neler yapmamaları gerektiğini öğrenciler.

Eğitimin ardından deprem odasında tatbikat gerçekleştiren çocuklar, afet ve acil durum karşısında nasıl davranmaları gerektiğini yaşayarak tecrübe ettiler. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi tarafından öğrencilere katılım sertifikası ve kumbara hediye edildi.