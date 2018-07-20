Kartepeli çocuklardan, Afrika’ya su kuyusu

Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü eğitmenleri ve öğrencileri tarafından Afrika’da açılacak su kuyusu yararına “Suyun Sesi Kardeşliğin Gücü” adlı kermes düzenlendi. 14-15 Temmuz’da Unutulmuş Değerler Festivali’nde iki gün boyunca gerçekleştirilen kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kermesten elde edilen gelirle İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığı ile Afrika’da bir su kuyusu açılacak. Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri Eğitmenleri, kermese destek veren tüm hayırseverlere teşekkürlerini ileterek, çalışmalarının süreceklerini belirttiler.

Kartepe Belediyesi’nin çok önemli sosyal projeleri hizmete sunduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Proje doğrudan insana hitap ediyor. Bu bağlamda hepimiz destek vermeliyiz. Bu faaliyeti bir sadaka gibi düşünelim. Biliyoruz ki, veren el alan elden üstündür. Biz ecdadımızdan aldığımız sorumlulukla hareket ederek, böyle anlamlı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. İmece usulü gerçekleşen bu kermese, destek veren tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.