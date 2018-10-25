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Kartepeli çocuklardan gazete

Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü, 21 Ekim Gazeteciler Bayramı günü dolayısıyla gazete çıkardı.


Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü, 21 Ekim 1860 tarihinde çıkartılan Tercüman-ı Ahval ilk özel gazete olması dolayısıyla kutlanan Gazeteciler Bayramı'nı kutlayarak etkinlik düzenledi. İstasyon Necip Fazıl Kısakürek Bilgi Evi öğrencileri, Kartepe hakkında yaptıkları araştırmalar sonrasında hazırladıkları haberler ile Necip Fazıl Kısakürek'in şiirinden esinlenerek “Kaldırımlar” adlı gazeteyi hazırladılar. Çocukların hazırladığı bu gazete, düş dünyalarının zenginliğini ve dünyayı algılama biçimlerini ortaya koydu. Tasarım fikri, mizanpaj, haber yazma, özgünlük gibi konular hakkında tecrübe sahibi olan minik gazeteciler, bu vesileyle ülkemizde geçmişten günümüze kadar basılan tüm gazeteler hakkında da bilgi sahibi oldular.


Ekonomiden, spora, sağlıktan, hava durumuna kadar Kartepe ile ilgili tüm haberleri içerisinde barındıran “Kaldırımlar” gazetesi geleceğin gazetecilerine örnek oldu. Öğrenciler doğru, tarafsız, objektif habercilik anlayışıyla toplumu bilgilendirme görevinin ne kadar önemli olduğunu öğrendiler. Kartepeli minikler, etkinlik sonunda gazetecilik mesleğini icra eden tüm gazetecilerin Gazeteciler Bayramı'nı kutlarken, kendilerine bu imkânları sağlayan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e sevgilerini ve teşekkürlerini sundular.

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