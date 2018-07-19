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19 Temmuz 2018 12:28

Kartepeli çocukların ormanya keyfi

Kocaeli’nin Kartepe ilçe Belediyesi Çocuk Kulübü Yunus Emre Bilgi Evi öğrencileri ve velileri Dünya’nın üçüncü, Avrupa’nın en büyüğü Ormanya’yı ziyaret ettiler.

Kartepeli çocukların ormanya keyfi

19 Temmuz 2018 12:28

Ziyarette Kartepeli çocuklar ile aileleri keyifli bir gün geçirdiler.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe’de yapılan ve Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı unvanını alan Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nı Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü Yunus Emre Bilgi Evi öğrencileri ve velileri ziyaret etti. Kartepe’de 4 bin dönüm araziden oluşan doğal yaşam parkı, ‘Ormanya’da 53 farklı türden 467 hayvan, 40 araçlık karavan kamp alanı, 3 bin araçlık ücretsiz otoparkı, 100 çadırlık kamp alanı, 15 kilometrelik bisiklet, 21 kilometrelik yürüyüş parkuru ve 5 bin kişilik mesire alanı bulunuyor.


Doğal yaşamı koruma altına alırken turistik amaçlı kullanıma da olanak sağlayan Doğal Yaşam Parkı, 6 ana bölgeden oluşuyor. Ormanya, farklı coğrafyalara ait hayvanları doğal ortamlarında bir arada görme imkanı sağlıyor. Dünyayı paylaştığımız canlılarla yakından tanışma ve onları daha yakından tanıma olanağı sağlayan park, 17 türde 85 adet evcil memeli, 25 türde 267 adet kanatlı, 1 türde sürüngene ev sahipliği yapıyor. Botanik Yolu’nda coğrafyamızın zengin faunası ve bitki örtüsünden onlarca örnek sergileniyor. Hayvanların doğal ortamları muhafaza edilerek oluşturulan alanda, en doğal halleriyle 10 türden 114 adet hayvan bulunuyor. Bu hayvanların arasında Ceylan, Geyik, Karaca ve Yılkı Atları bulunuyor.


Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü Yunus Emre Bilgi Evi öğrencileri doğal yaşamları içerisinde bulunan hayvanları yakından görme imkanı bulurken, elleriyle besleyerek iletişim kurdular. Hayvan sevgisi ile büyüyen çocukların daha sağlıklı olduğu ve topluma katkılarının olduğu belirtilirken, Kartepeli miniklerin yaşadıkları deneyim birçok büyüğüne de örnek oluyor.




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