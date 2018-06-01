Kartepeli kadınlar göz muayenesinden geçti

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü tarafından organize edilen göz muayenelerinde Mayıs ayında 600 kişi katıldı.

Sosyal belediyecilik hizmetlerini geniş bir yelpazede sürdüren Kartepe Belediyesi, eğitim sağlık, spor vb. alanlarda gerçekleştirdiği organizasyonlara devam ediyor. Kartepe Yeşilkent Mahallesi Kadın Spor ve KAR-MEK üyeleri özel bir hastanenin işbirliğinde ücretsiz göz kontrolünden geçti. Öncelikli olarak çocuk ve kadınlara yönelik gerçekleştirilen, uzman doktorlar ve uzman optisyenlerin görev aldığı göz kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaya devam edecek. Mayıs ayı içerisinde 600 kişi göz muayenesinden geçti. Süreç içerisinde Kadınlar Kulübü üyesi 10 bin kadının bu hizmetten faydalanması hedefleniyor.

Kartepeli kadınların göz sağlıkları ile ilgili koruyucu tedbirleri öğrenerek zamanında önlem alabilmeleri için göz kontrolüne götürülen Yeşilkent Mahallesi Kadın Spor ve KAR-MEK kursiyerleri kontrollerin sonunda, “Bizim için çok faydalı oldu. Gündelik hayatımızda kendimizi ihmal ediyoruz. Belediyemiz bu tür sağlık kontrollerine ön ayak olduğu için minnettarız. Gerçekleştirilen her etkinlikte kendimizi daha değerli hissediyoruz. Bu nedenle Başkanımız Hüseyin Üzülmez’e sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.