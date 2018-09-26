Kartepeli kadınlar İstanbul turunda

Kartepe'de yaşayan kadınlara yönelik kültürden sanata, spordan, eğitime kadar her alanında faaliyetlerini sürdüren Kadınlar Kulübü, üyeleri için dönüşümlü olarak kültür gezileri düzenliyor. Bu kapsamda sabahın erken saatlerinde yola çıkan Kartepeli kadınlar, rehberler eşliğinde İstanbul'un tarihi ve kültürel yapılarını gezme imkanı buldular. Günübirlik yapılan geziler de yoğun bir ziyaret programı uygulanırken, Kartepeli kadınlar atalarımızdan miras kalan yapıları hayranlıkla inceleyip, rehberlerden bilgi aldılar. İstanbul ziyareti sonrasında Kartepeli kadınlar, göreve gelmesinden bu yana Kartepe'de kadın olmak ayrıcalıklı olacak diyen ve bunu hizmetleriyle gösteren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e teşekkür ettiler.

Kadınların fırsat verildiği takdirde her alanda başarılı ve verimli olabilecekleri düşüncesinden hareketle projeyi hayata geçirdiklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez, “Kıymetli evlatlarımızı yetiştiren ana olan, evlat olan, eş olan kadınlarımızın hayatta ki mücadelesi ve fedakarlığı görmezden gelinemez. Bizler ailenin ve toplumun mutlu olmasında büyük katkıları olan kadınlarımız için ne kadar çok şey yapsak azdır. Onlar için üretmeye ve çalışmaya her zaman varız” dedi.