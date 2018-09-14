Kartepeli kadınlar Miço Koyu'nda buluştu

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü üyesi 6 bin kadın, yaz sezonunda Kerpe'de bulunan Miço Koyu Kadınlar Plajı'ndan faydalanma imkanı buldu.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in ortaya koyduğu projelerle sosyal belediyeciliğin örnek çalışmalarına imza atan Kartepe Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü üyelerine, Kartepe'de kadın olmanın farkı verilen hizmetlerle hissettiriliyor. Kartepeli kadınlara aktif hizmet veren Kadın Spor Yaşam Merkezleri Birimi, üyeleri için yaz mevsiminin başından itibaren her hafta Cuma günü dönüşümlü olarak Kandıra turu düzenlendi. Bu sayede kadınlar, Kerpe'de bulunan Miço Koyu Kadınlar Plajı'nda günübirlik tatil yapma imkanı buldu. Haziran ayı başından Eylül ayına kadar yapılan seferler sonunda 6 bin kadın Kerpe'de bulunan Miço Koyu Kadınlar Plajı'na gitti.

Kartepe'de kadın olmanın farkını projeleriyle yaşattıklarını belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Hayata geçirilen projelerin onay görüp desteklenmesi bizleri gururlandırmaktadır. Kadınlarımız toplumun en temel direğidir. Onlar için sürekli daha iyi ve geliştirici hizmetler üretmeye odaklandık” ifadelerini kullandı. Kartepeli kadınlar hizmetlerinden dolayı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e teşekkür etti.