Kartepeli kadınlar obeziteye karşı farkındalık yürüyüşü yaptı

KOCAELİ(İHA) –Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü üyeleri Ormanya'da obeziteye karşı farkındalık yürüyüşü yaptılar. Yürüyüş sonrasında Kartepeli kadınlara yeşil elma ve obeziteyi anlatan broşürler dağıtıldı.

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, ilçe genelinde kadınlara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Üzülmez'in, “Kartepe'de kadın olmak ayrıcalık olacak” sözünden hareketle Kadınlar Kulübü üyelerine çağımızın en önemli hastalığı olan obeziteye karşı farkındalık için spor faaliyetlerine devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü üyeleri sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek Ormanya'da spor yaptılar. Kadın Spor ve Yaşam Merkezleri spor eğitmenleri eşliğinde ısınan Kartepeli kadınlar, Ormanya içerisinde bulunan yürüyüş parkurlarında spor yaptılar. Yürüyüş esnasında doğal yaşamları içerisinde hayatlarına devam eden çeşitli hayvanları da görme imkanı buldular.

Kartepe'nin eşsiz doğal güzellikleri ve Ormanya içerisinde hazırlanan spor alanlarında Kartepeli kadınlar güzel bir gün geçirdiler. Spor sonrasında yürüyüşe katılan Kartepeli kadınlara yeşil elma ikram edilirken, obezite hakkında bilgi verildi ve hastalığı anlatan broşürler dağıtıldı.