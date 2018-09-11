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Kartepeli kadınlar sporda

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü üyeleri, Ormanya’da “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” programına katıldılar.

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü üyeleri, Ormanya'da “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” programına katıldılar.


Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in vizyonu çerçevesinde çalışmalarına devam eden Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, üyeleri “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” programında bir araya geldi. Uzuntarla'da bulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da spor yapan kadınlar doğal güzelliğin yanı sıra temiz havanın keyfini çıkardı.


Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü eğitmenleri tarafından spor yapan kadınlara gün sonunda ikramda bulunuldu. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kadınlarımıza yönelik birçok projemiz hayata geçti. Projelerimize gösterilen ilgi ve alaka doğru hedef ve projelerle odaklandığımızın göstergesidir. Kadınlarımıza yönelik sosyal belediyeciliğin gereği olarak bir çok kalemde hizmet vermekteyiz. Spor yapan kadınlarımız topluma çok güzel örnek olmaktadır. Bu da bizlerin gurur duymasını sağlamaktadır” ifadelerini kullandı. Spora katılan kadınlar desteklerinden dolayı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başta olmak üzere ekibine teşekkür etti.

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