Kartepeli kadınlar yürüyüşte

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü üyeleri, düzenli olarak yaptıkları sağlıklı yaşam yürüyüşü sonrasında Kartepe Belediyesi'nin bu yıl kazandırdığı bir yatırım olan Atla Terapi Merkezi'ni gezdiler.

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü üyelerine yönelik etkinliklerine aralıksız devam ediyor. Kadınlar Kulübü üyeleri sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek Kartepe Mahallesi'nde yürüyüş yaptılar. Kartepe Belediyesi Kadın Spor Merkezi hocaları eşliğinde yapılan yürüyüş sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez tarafından hayata geçirilen Atla Terapi Merkezi'ni gezen kadınlar tesise hayran kaldılar. Başkan Üzülmez'in özel çocukların eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Kartepe ve Kocaeli'ye kazandırdığı hayata geçirilen Atla Terapi Merkezi, birçok belediyeye de örnek oldu. Birçok şehir ve ilçeden telefon ve ziyaret talebi aldıklarını belirten merkez yetkilileri, “Merkezimiz alanında en fonksiyonel ve amacına uygun olarak donanımlı yerlerden biridir. Bölgemize değer katmaktadır” dedi.

Atla Terapi Merkezi'nde yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kartepeli kadınlar, yapılan hizmetlerden dolayı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e teşekkür ettiler.