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Kartepeli kadınlara göz taraması

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü tarafından organize edilen göz muayenelerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kadın Spor ve KAR-MEK kursiyerleri ücretsiz göz taramasından faydalandı.


Sosyal belediyecilik hizmetlerini geniş bir yelpazede sürdüren Kartepe Belediyesi, eğitim sağlık, spor vb. alanlarında gerçekleştirdiği organizasyonlara aralıksız devam ediyor. Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kadın Spor ve KAR-MEK üyeleri, çocuklarıyla birlikte özel bir hastanenin işbirliğinde ücretsiz göz kontrolünden geçti. Göz kontrollerinin düzenli bir şekilde yapılmaya devam edeceği belirtildi.


Kartepeli kadınların göz sağlıkları ile ilgili koruyucu tedbirleri öğrenerek zamanında önlem alabilmeleri için göz kontrolüne götürülen Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kadın Spor ve KAR-MEK kursiyerleri kontrollerin sonunda, “Bizim için çok faydalı oldu. Gündelik hayatımızda kendimizi ihmal ediyoruz. Belediyemiz bu tür sağlık kontrollerine ön ayak olduğu için minnettarız. Gerçekleştirilen her etkinlikte kendimizi daha değerli hissediyoruz. Bu nedenle başta Başkanımız Hüseyin Üzülmez olmak üzere bütün ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

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