Kartepeli kadınlara ücretsiz astım semineri

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü ile özel bir hastane tarafından Astım Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Astımdan Korkma Dost Olmaya Bak” başlıklı seminerde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Abdülkadir Erbağcı tarafından katılımcılara bilgiler verildi. Seminerde konuşan Erbağcı, “Astım, tüm dünyada yaklaşık 300 milyon kişiyi etkilediği tahmin edilen ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Ülkemizde yaklaşık her 100 erişkinden 5-7’sinde, her 100 çocuktan 13-15’inde görülmektedir” dedi.

Aslımın her yaştan bireyi etkileyebilen, doğru tedavi ile kontrol altına alınabilen, kontrol altına alınamadığında ise günlük aktiviteleri ciddi olarak kısıtlayabilen kronik bir hastalık olduğunu dile getiren Erbağcı, “Astım, hava yollarının daralması ile kendini gösteren ve ataklar halinde gelen bir hastalıktır. Hastalar ataklar arasında kendilerini iyi hissederler. Astımda hava yollarında mikrobik olmayan bir iltihap vardır. Bu nedenle hava yolu duvarı şiş ve ödemlidir. Bu durum akciğerlerin uyaranlara aşırı duyarlı olmasına neden olur. Toz, duman, koku gibi uyaranlar ile hemen öksürük, nefes darlığı ve göğüste baskı hissi gibi yakınmalar ortaya çıkar” diye konuştu.

Seminer, kadınların sorularının yanıtlanması ile son buldu. Seminere katılan Kartepeli kadınlar, kendilerine çeşitli imkanlar sağlayarak sosyalleşmelerine katkı sağlayan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkür ettiler.