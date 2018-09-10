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Kartepeli kadınlara ücretsiz kanser taraması

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü ve Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi’nin ortaklaşa hayata geçirdiği proje kapsamında ilçede bulunan kadınların mamografi çekimlerine devam ediliyor.

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü ve Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi'nin ortaklaşa hayata geçirdiği proje kapsamında ilçede bulunan kadınların mamografi çekimlerine devam ediliyor.


Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in büyük desteği ile hayata geçirilen proje kapsamında Kartepeli kadınların KETEM'de mamografileri çekiliyor. Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmelerde meme kanserinin erken tanısında en önemli yöntem mamografi olduğu belirtildi. 50 yaşın üstünde yıllık mamografi ve kendi kendini muayene yöntemi ile ölüm oranlarının yüzde 20-30 arasında azaldığını gösteren birçok çalışma olduğu anlatıldı. Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü çatısı altında toplanarak bu ve benzeri pek çok hizmetten topluca ve kolaylıkla faydalanma imkanı bulan Kartepeli Kadınlar Başkan Üzülmez'e teşekkür ettiler.

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