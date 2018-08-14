Kartepeli karateciler madalyaları topladı

Kartepe Belediyespor Kulübü karatecileri, 03-05 Ağustos 2018 tarihleri arası Denizli’de düzenlenen Uluslararası Haldun Alagaş Karate Turnuvası’ndan çok sayıda madalya ile döndü. Sarayköy’de düzenlenen turnuvaya milli takım antrenörü Mehmet Peçe nezaretinde 15 sporcu katıldı. Katıldıkları turnuvayı madalyalarla taçlandıran Kartepeli karateciler, 4 birincilik, 2 ikincilik ve 6 üçüncülük elde etti.

Turnuvada ferdi ve takım halinde kıyasıya mücadele eden Kartepe Belediyespor Kulübü karatecilerinden Fadile Buğu 48 kilogramda 1., Beyzanur Keleş 59+ kilogramda 2., Esma Nur Karakadılar 59+ kilogramda 3., Merve Ahmetoğlu 47 kilogramda3., Elif Altun 54 kilogramda2., Gamze Singer 54 kilogramda 3., Aysima Hatice Kurt 54 kilogramda 3., Neriman Nisa Uzun 54 kilogramda 1., Medet Demirel 42 kilogramda 3., Şevval Demirel 35 kilogramda 1., Ekin Öz 32 kilogramda 3. olurken, Aysima Hatice Kurt, Gamze Singer ve Elif Altun’dan oluşan ümit bayan takımı final müsabakasında İzmir’in güçlü ekibini yenerek 1. oldu.

Spora ve sporcuya verdiği desteklerle spor camiasının takdirini topladıklarını ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, sporcuları tebrik ederek, “Kartepe Belediyespor Kulübümüz’ün başarılı karatecilerini canı gönülden tebrik ediyorum. Katıldıkları her turnuvada ilçemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Kartepe Belediyesi olarak sporcularımıza güveniyor ve onları destekliyoruz” dedi.