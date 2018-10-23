Kartepeli minik şefler yarışmaya hazırlanıyor

Kartepe Belediyesi KAR-MEK bünyesinde Aşçılık Kursu'nda eğitim gören Kartepeli minik aşçılar, Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından 27-29 Ekim 2018 tarihleri arasında Bodrum'da düzenlenecek olan “Coğrafi İşaretli Ürünlerle Minik Şefler Festivali”nde hünerlerini gösterecekler.

Türkiye'nin dört bir yanından festivalde bir araya gelecek olan çocuklar kendi yöresel malzemelerini kullanarak atölye çalışmalarına katılacaklar. Halka açık ve girişin ücretsiz olacağı Minik Şefler Festivali'nde turizmin geliştirilmesi ve çocuklar arasında arkadaşlık, dayanışma, mutfak ve beslenme bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenleniyor.

Çocukların ülke değerleri hakkında bilgi edinmelerini amaçlayan festivalde, Kartepeli minik şefler de Kartepe'nin lezzetlerini tanıtma imkânı bulacak. Yemek şovları, yemek yarışmaları, skeçler, müzik ve halk dansları gösterilerinin yer aldığı festivalde Kartepe Belediyesi Çocuk Mehteran Takımı da gösterileriyle yerini alacak.

Festivalde Kartepeli minik şefler Kartepe'nin coğrafi işaretlenmesi yapılmış ürünü olan ayva ile baklava yufkasından Ayva Kreması ve Hindi Tiridi yapacaklar. KAR-MEK Aşçılık Kursu eğitmeni Ayten Saner nezaretinde çalışan minik şefler, Kartepe Belediyesi'nin kursiyerleri için hazırladığı uygulama mutfağında hazırlıklarına başladı. Minik şefler, teoride aldıkları eğitimi uygulama mutfağında pratik yaparak geliştirme fırsatı buluyor.