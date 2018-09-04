Kartepeli minikler Bursa’da

Minikler bu hafta tarih kenti Bursa’yı gezdiler.

Kartepe Belediyesi kültür gezileri kapsamında Çocuk Kulübü üyelerine Bursa’nın tarihi ve doğal güzelliklerini yakından görme imkanı sağladı. Çocuklar Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Mirası Listesi’ne alınan 700 yıllık geçmişe sahip Bursa’daki Osmanlı köyü Cumalıkızık Mahallesi’ni gezdiler.

Kartepeli çocuklar, aileleri ile birlikte Tophane, Hünkâr Köşkü, Ulu Camii, Koza Han, Pirinç Han, Osmangazi Türbesi, Orhangazi Türbesi, Yeşil Camii ve Çelebi Mehmet Türbesi, Emir Sultan Camii ve Türbesi, Yıldırım Camii ve Türbesi I’nci ve II’nci Murat Camii ve Türbesi’ni hayranlıkla gezerek Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapan Bursa ve tarihi yerler hakkında bilgi aldılar.

Bursa’nın, tarihi, kültürel, doğal ve turistik zenginliklerini yakından tanıma imkânı bulan öğrencilerin, gelecekte hatırlayacağı güzel anılar kazanmış olmaları, onların ailelerini de çok mutlu etti. Veliler, ‘Yeni yerler görmek, farklı şehirleri gezmek, tarihi ve kültürel mirası yerinde incelemek insana yeni zihin kapıları açar. Bu bağlamda çocuklarımız çok şanslı. Doğal, kültürel ve tarihi birçok özel bir mirasa sahip olan şehirlerimizi Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez sayesinde yerinde görerek, yakından tanıma fırsatı bulduk. Bizlere bu hizmeti sunan Başkanımız Üzülmez’e çok teşekkür ediyoruz’ dediler.