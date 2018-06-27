Kartepeli minikler geri dönüşüm merkezinde

Kartepe Belediyesi Atık Getirme Merkezini ziyaret eden Gazi İlkokulu öğrencileri ile elektronik atıkların geri dönüşümünü yerinde öğrenmek adına tesisi ziyaret ettiler. Gazi İlkokulu’ndan gelen öğrencilere firma yetkilileri tarafından kısa bir tanıtım yapıldıktan sonra tesis gezdirildi.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Mühendisi Gökçen Gönülay, öğrencilere tesiste eşlik ederek soruları yanıtladı. Ziyaret sırasında konuşan Çevre Mühendisi Gönülay, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de yılda 539 bin ton e-atık oluşuyor ve bu atıkların sadece 20 bin tonu doğru ve sağlıklı yöntemlerle geri dönüştürülüyor. E-atıklar arasında en çok televizyon ve CRT (katot ışınlı tüp) ekranlar yer alıyor. İstanbul, Kocaeli ve Ankara ise en çok elektronik atık üreten şehirler olarak sıralanıyor. Bundan dolayı özellikle geleceğimiz olan çocuklarımızın e-atık noktasında bilinçlenmesi çok önemlidir” dedi.

Yetkililer tarafından verilen bilgileri çok dikkatli bir şekilde dinleyen Kartepeli çocuklar, kendi yaptıkları pil kutularında topladıkları pilleri tesiste geri dönüşüme gönderdiler. Atıkların kaynağında ayrıştırılması çalışmalarında bulunmalarından dolayı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başta olmak üzere mesai arkadaşlarına teşekkür eden minikler, çevre konusunda daha duyarlı olma yolunda önemli bilgiler elde ettiler.