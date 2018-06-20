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20 Haziran 2018 11:33

Kartepeli minikler turnuvada

Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü üyelerinden oluşan Kartepe Belediye Spor Kulübü Minik Buz Hokeyi Takımı, ilk turnuvasına katıldı.

Kartepeli minikler turnuvada

20 Haziran 2018 11:33


2017-2018 Minikler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 9-13 Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul İlinde yapıldı. Söz konusu turnuvaya Minikler takımı olarak Kartepe Belediyespor Kulübü Minik Buz Hokeyi Takımı katılarak rakipleriyle mücadele etti. Henüz yeni kurulmuş bir takım olan ve iki aylık çalışma ile turnuvada Kartepe Belediyespor Kulübü’nü temsil eden Kartepe Belediyespor Kulübü Minik Buz Hokeyi Takımı, zorlu mücadeleler karşısında üstün başarı gösterdi. Maçlarda galibiyet alan Kartepeli Minikler başarılarının ödülü olarak madalya kazandılar. Hem eğlenen hem de ilkleri tatmanın haklı gururunu yaşayan Minik Buz Hokeyciler, spora ve sporcuya önem ve destek veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkürlerini sunarken daha çok çalışıp Kartepe’ye daha çok başarı yaşatacaklarının sözünü verdiler.




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