Kartepeli miniklere yaratıcı atölye çalışması

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde Yaratıcı Atölye çalışmaları düzenlediği oyunlar, öyküler ve düşlerle miniklerin ilgisini çekiyor.

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri, kent genelinde eğitim verdiği destekle başta çocuklar olmak üzere herkesin takdirini görüyor. Kartepeli minikler keşfetmeyi, farklı kurgular gerçekleştirmeyi, öykü anlatmayı, sorular sormayı, eleştirmeyi öğrenerek, kendi hayal dünyalarını Bilgi Evleri'nde keşfediyor. Birbirinden renkli ve öğretici atölye çalışmaları ile çocukların aktivite zamanlarına heyecan katan Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri çocukların kişisel gelişimlerini doğrudan etkileyerek onların becerilerini geliştirmelerini sağlıyor. Bu tür atölye çalışmalarında çocuklar, eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkarıyor.

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri “Yaratıcı Atölye” de öğrenciler tasarım ve öğrenmeyi birlikte buluyorlar. Öğrenciler eğitimcilerle birlikte her türlü malzeme ve eşyayı, teknolojiyi, fen ve sanat alanlarındaki yeni kavramları bir arada kullanıyorlar. Yapılan etkinliklerde, hızla değişen 21'inci yüzyıl dünyasında, yaratıcı düşünebilen ve hareket edebilen, üretken bireyler yetiştirebilmek için, tasarım temelli öğrenme deneyimleri gerçekleştiriliyor. Bilgi Evleri'nde düzenlenen tüm aktivitelerde “Hayal Et, Derinlemesine Düşün, Oluştur, Çalıştır, Paylaş” sözcükleriyle hareket ediliyor.

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen atölye çalışmaları kapsamında Piri Reis Bilgi Evi'nde parmak boyasıyla ve renkli makarnalarla hayallerindeki ağaçları yapan çocuklar, quilling kâğıtları ile renkli çerçeveler oluşturdular. Fatih Sultan Mehmet Bilgi Evi'nde çocuklar sevdikleri şeyleri quilling kâğıtları ile şekillendirirken, Nazım Demirci Bilgi Evi'nde kitap okumayı daha da eğlenceli hale getirmek için öğrenciler istedikleri kitap ayraçlarını yaptılar. Abdülhamit Han Bilgi Evi'nde ise annelerinin arta kalan yünlerini değerlendiren minikler, kendi bilekliklerini tasarladılar. Mevlana Bilgi Evi'nde de meydana getirdikleri rengârenk saatler ile çocuklar hem saatleri öğrendiler hem de Bilgi Evleri duvarlarını süslediler.