Kartepe’li sporcular İstanbul’da yarışacak

Kartepe Belediyesi tarafından büyük ilçe turizmine katkı sağlamak ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla destek verilen Kartepe Motosiklet Spor Kulübü’den 4 sporcu 25 Kasım Cumartesi günü TAF Atletizm Salonu’nda yapılacak olan “İstanbul Superenduro Şampiyonası”nda yarışacaklar. 10 farklı ülkeden 80 dolayında sporcunun katılması beklenen yarışmalar ücretsiz olarak izlenecek.

İstanbul Superenduro Şampiyonası (SE) Türkiye Motosiklet Federasyonu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle Ataköy TAF Atletizm Salonu’nda yapılacak. Salonda hazır halde bulunan motokros pisti değiştirilerek süper enduro parkuruna dönüştürülecek. Sporcular, rampaların yanı sıra kaya, taş havuzu, lastik havuzu, kütükler, odun havuzu gibi zorlu engellere karşı, güç ve dayanaklılık sınavı vererek, inanılmaz bir mücadele ortaya koyacak.

Türk sporcular resmi bir organizasyonda ülkemizde ilk kez kapalı bir alanda yarışacak. Yarışlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Kupası, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Gençler (EG), Enduro Veteran (EV), sınıflarında yapılacak. Süper Enduro yarışlarında genç sporcuların yanı sıra 46 yaş üstü Veteran sporcularda start alacak. Kartepe Motosiklet Spor Kulübü’nden Mevlüt Kolay (Enduro Prestij (EP), Emre Dirlik (Enduro B Klasmanı), Savaş Serim (Enduro B Klasmanı), Salih Yurttaş (Enduro Veteran) klasmanlarında yarışacaklar.

Üzülmez’den sporculara destek

Uluslararası organizasyona Kartepe’den katılacak sporculara başarılar dileyen Başkan Üzülmez, “Kartepemiz’de yetişerek hangi alanda olursa olsun, mücadele eden, başarılara imza atan gençlere, çocuklara iyi örnek olan gençlerimizle gurur duyuyor ve elimizden geldiğince olmaya çalışıyoruz. Bu gençlerimiz de Kartepemizi doğa ve motor sporları alanlarında, azimle, istekle ve güzel başarı ile temsil ediyorlar. İnanıyorum ki bu yarıştan da güzel sonuçlar elde edilecek. Kartepe’nin adı her platformda güzel haberlerle anılacaktır. Onlara güveniyor ve Rabbimden kolaylıklar diliyorum” dedi.