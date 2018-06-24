Kartepeli vatandaşlar bilimle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, Kartepe Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı Kocaeli İl Temsilciliği birlikte bir proje gerçekleştiriyor. Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi, bu kapsamda Kartepe’de düzenlenen “Kartepe Bilim Şenliği”ne katıldı. “Düşünen Gençlik Üretiyor” projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi’nin atölyeleri sergilendi.

Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi, İnsansı Robot Sergileri ve Uygulamaları, 3D Yazıcılar, Yap-boz Drone Ürünleri, El Yapımı Kağıt Atölyesi, Ahşap Atölyesi Ürün Sergisi ile Kartepe Bilim Şenliği’ne katıldı. Şenliğe katılan çocuklar, Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi standındaki atölye ve uygulamalarla hem eğlendi hem de yeni bilgiler öğrendi. Bilim ve sanatı Kartepeli vatandaşlarla buluşturan SEKA Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi, çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Bilim şenliğine katılar çocuklar, SEKA Kağıt Müzesi standında geçmişe yolculuk yaparak geleneksel yöntemlerle el yapımı kağıt imal ettiler.

Kartepe Bilim Şenliği’nde açılan stantlarda mesleki teknik öğrenme kurumlarının etkinlik, aktivite ve tasarımları; öğrencilerin icatları, bilim ve eğitim ile ilgili olan uygulamalar ve gösteriler düzenlendi. Atölye, laboratuvar çalışmaları ile tematik oyunlar, sanatsal ve kültürel gösteriler, deney gösterileri içeren Kartepe Bilim Şenliği’nde, ayrıca ilçe okullarından katılan öğrenciler de yeteneklerini sergileme fırsatı buldular.