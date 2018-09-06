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06 Eylül 2018 11:12

Kartepeliler Kapadokya’da

Kartepe Belediyesi, ilçe sakinlerini “Kartepe ile Tarihe Dokun” temasıyla düzenlenen ücretsiz kültür turları kapsamında bu hafta Kapadokya’ya götürdü.

Kartepeliler Kapadokya’da

06 Eylül 2018 11:12


Kartepe Belediyesi, Kartepe halkına yönelik ücretsiz kültür turlarına aralıksız devam ediyor. Ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerinden Kartepelilerin de hem bilgilenmesi hem de yerinde görmesi amacıyla yapılan kültür gezilerinde bu hafta Kartepeliler Kapadokya’yı ziyaret ettiler.


Kültür gezilerine büyük önem verdiklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Bu geziler sayesinde hemşehrilerimiz ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görmektedir. Bu sayede hem bilgileniyorlar hem de yerinde görerek gelecek nesillere aktarıyorlar. Kültür gezilerimiz ülkemiz içerisinde birlik ve beraberliğin güçlenmesine de katkı vermektedir. Hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.




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