Kartepeliler sağlık için yürüdü

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez koordinatörlüğünde Ormanya'da “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” gerçekleşti.

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” geniş katılımla gerçekleştirildi. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in ev sahipliğinde Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı'nda (Ormanya) gerçekleşen sağlıklı yaşam yürüyüşüne AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Avukat Mustafa Kocaman ve Kartepeliler katıldı.

Sabahın ilk ışıkları ile Başkan Üzülmez'in ev sahipliğinde Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu ve Kartepeliler, Ormanya içerisinde yürüyüş yaptılar. Kartepelilerin yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş sonunda ikramlar yapıldı. “Kartepe'de doğal güzellikler çok iyi bir şekilde korunarak, yaptığımız projelerle Kartepelilerin hizmetine sunulmaktadır. Kartepe doğal güzelliklerinin yanı sıra ülkemizin sanayisinin başlangıç yerlerinden biridir. Turizm şehri olan Kocaeli'nde hayata geçirilen ve siz değerli halkımızın takdirini toplayan yatırımlar ile belirlediğimiz hedefe emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.