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27 Temmuz 2018 12:05

Kartepe’nin gerdanlığın yakışır kafe

Kartepe Belediyesi, Dumlupınar ve Ertuğrul Gazi Mahallelerini birleştiren, Ertuğrul Gazi Parkı ile bir kompleks olarak düşünülen Kanal Park Projesi çalışmaları hızla ilerliyor.

Kartepe’nin gerdanlığın yakışır kafe

27 Temmuz 2018 12:05

Proje kapsamında park içerisinde kafe yapımına başlanıldı.


Kartepe Belediyesi tarafından başlatılan ve içerisinde park, yürüyüş ve spor alanlarını bulunan Kanal Park Projesi çalışmaları devam ediyor. Proje içerisinde Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projelendiren kafenin yapımı da hızla devam ediyor. Yapılan projelendirme ile Kanal Park içerisinde her noktada kafeye ulaşma imkanı sağlandı. Çelik konstrüksiyondan yapılan kafe en kısa sürede hizmete girecek. Kapalı alanı 318 metre kare olan ve engelliler için özel düzenlemelerin yer aldığı kafe, toplam 390 metre kare alanda hizmet verecek.


Kanal Park Projesi’ne büyük önem veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, çalışmaları yakından takip ederken, hemşerileriyle bir araya gelerek sohbet ediyor. Kanal Park Projesi’nde gelinen nokta hakkında bilgi alan Başkan Üzülmez, “Kartepemiz genç bir ilçedir. Belde kültüründen ilçe kültürüne geçişte yapılması gereken yatırımlar en ince ayrıntısına kadar yapılmaktadır. Kartepemizin gerdanlığı durumunda olan Kartepe Park her geçen gün ilçeye değer katmaktadır. Hemşehrilerimizin burada kaliteli zaman geçirmesinin yanı sıra ihtiyaçlarına cevap verecek yatırımlara devam ediyor” dedi.




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