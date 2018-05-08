Kartepe’nin ilk buz hokeyi takımı kuruldu

Bünyesinde 12 dalda, 1000’in üzerinde lisanslı sporcu bulunduran Kartepe Belediye Spor Kulübü, bunlara buz hokeyi minikler takımındaki sporcuları da eklemeye hazırlanıyor. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez öncülüğünde kurulan takımda, çalışmaların sonuna gelindi.

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ortak yürüttüğü “Buz Üzerinde Gülen Gözler” adlı proje kapsamında, Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri öğrencilerinden oluşan 1000 çocuk buzda paten yapmayı öğrendi. Kartepe Belediye Spor Kulübü Minik Kategorisi Buz Hokeyi Takımı için bu çocuklar arasından seçme yapılarak takım oluşturuldu. Çocuklar, kulüp bazında lisanslandırılıp ülke genelinde turnuvalara katılacak. Sporun farklı dallarında da profesyonelleşmeye başlayan Kartepeli Çocuklar birçok dalda Kartepe ilçesini temsil edecekler.

Çocukları erken yaşta sporla tanıştırmayı hedeflediklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Çocuklarımızı sporla erken yaşta tanıştırarak sağlıklı, özgüvenli ve faydalı bir birey olmalarını hedefliyoruz. Ev-okul arasında sıkışmış ya da teknolojinin esiri olmaya aday çocuklarımızın, sporun tüm branşları ile tanışması, ilgi duyması, yeteneklerini keşfetmesi ve hayallerinin peşinden koşmasını arzu ediyoruz. Uzman sporcu eğitmenlerimizle her geçen gün branşlarımızı ve sporcu adaylarımızı arttırıyoruz. Portföyümüze buz patenini de ekledik. Her türlü desteği veriyor ve güzel başarılar bekliyoruz Allah’ın izniyle” dedi.