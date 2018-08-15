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15 Ağustos 2018 13:00

Kartepe’nin kaldırımları renkleniyor

Kartepe Belediyesi, ilçeye modern, estetik ve güzel bir görüntü sağlamak adına ana arter güzergahlarda kaldırım ve tretuvar taşlarını sarı ve beyaz renklere boyuyor.

Kartepe’nin kaldırımları renkleniyor

15 Ağustos 2018 13:00


Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, görsel güzelliğin sağlanması, görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması ve çevrenin güzel bir görünüme kavuşturulması amacıyla kaldırım ve tretuvar taşları boyama işlemlerine bayram öncesi hız verdi. Kışın yağmurdan yazın ise sıcaklardan etkilenip boyaları kalkan ve silinen cadde ve sokaklardaki bordür taşları boyanarak yenileniyor. Sarı ve beyaz renkte boyanan orta refüj ve kaldırım bordürleri araç sürücüleri için uyarıcı olurken, cadde ve sokakların görünümüne canlılık getirmesinin yanında temiz bir görüntü oluşturuyor. Bu kapsamda ilçe genelinde süren çalışmalar bayram öncesi Dumlupınar Mahallesi ve Sarımeşe Mahallesi genelinde devam ediyor. Ekipler 500 kilometrelik alanda yapacağı kaldırım ve tretuvarların boyama çalışmalarında 150 kilometrelik alanı şık bir görünüme kavuşturdu.


Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı boya ekipleri, Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in temiz ve güzel Kartepe hedefi doğrultusunda boyama çalışmaları belirlenen iş programı çerçevesinde bayram sonrası da devam edecek. Bordür taşlarında yapılan boyama çalışmasıyla birlikte ilçeye modern, estetik ve güzellik sağlayan ekipler yaz boyu ilçedeki ana arter güzergahlarda çalışma yapacak.




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