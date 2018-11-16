Kartepe'nin yeni binası hizmete hazırlanyor

Yeni hizmet binasını inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepemize yakışan hizmet binamız bitti. En kısa zamanda hizmete açılacaktır” dedi.

Kocaeli'nin en genç belediyesi olan Kartepe Belediyesi'nde Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez yaptığı hizmetlerle örnek olmaya devam ediyor. Kent merkezinin yapıldığı alanda yeni hizmet binasının çevre düzenlemesi ve iç tefrişatı yapılıyor. Yeni hizmet binası tamamlandığında 3 blok toplam 11 bin 324 metrekarelik alanda ilçe halkına son teknoloji ile hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı devam eden Kartepe Kent Merkezi Projesi kapsamında Kartepe Belediyesi hizmet binası kısa sürede hizmet vermeye başlayacak. Son teknoloji ile hizmet verecek olan Kartepe Belediyesi yeni hizmet binasının tabanı 2 bin 205 metre kare, toplamda 11 bin 324 metre kare olacak. Toplamda 104 odanın yer aldığı binada bodrumla birlikte 4 kat olarak hizmet verecek. Belediye hizmet binası içerisinde bütün idari birimler yer alacak. Kapalı otopark, yemekhane, meclis grup odaları, 150 kişilik meclis salonu, iki adet ibadethane de bulunacak.

Kartepe Belediyesi yeni hizmet binasında yapılan son çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepe halkımıza en iyi şekilde hizmet verecek binayı yaparken, gelecek olan nesillerimize, modern ve tarihi çizgileri ile halkımızın kendisini evinde hissedeceği sıcaklıkta, bir yer inşa ettik. Belde kültüründen ilçe kültürüne geçerken Kartepemize gereken bütün yatırımları yapıyoruz. Bu yatırımların en önemlisi şehir merkezinin oluşması ve belediye hizmet binasıdır. Belediye hizmet binamızda iç tefrişatı yapılıyor. Kartepemize yakışan hizmet binamız bitti. En kısa zamanda hizmete açılacaktır” dedi.