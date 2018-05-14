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14 Mayıs 2018 11:41

Kartepe’ye bir ödül daha

Kartepe Belediyesi II’nci Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi’nde, “Şehir Sağlığını Geliştirme” ikincilik ödülü kazandı.

Kartepe’ye bir ödül daha

14 Mayıs 2018 11:41

Kartepe Belediyesi’nin ödülünü alan Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz ödülü Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e takdim etti.


Çevre ve Şehircilik ve Sağlık Bakanlığı’nın gözetiminde bir çok üniversite ve belediyenin yanı sıra Kartepe Belediyesi’nin de yer aldığı II’nci Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi 16-20 Nisan tarihleri arasında Kapadokya’da gerçekleştirildi. Ana teması “Yarının Kentleri” olan, II’nci Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi Yerel Yönetimler Arası en iyi Uygulama Yarışması’nda, Şehir Sağlığını Geliştirme Kategorisinde Kartepe Belediyesi Atla Terapi Merkezi Projesi ikincilik ödülüne layık görüldü. Aynı kategoride birinciliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi elde ederken, Kapadokya’da düzenlenen kongrenin ödül törenine katılan Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, ödülü Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e takdim etti.




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