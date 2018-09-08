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08 Eylül 2018 14:26

Kartepe’ye çok amaçlı kültür merkezi geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Uzuntarla’da kültür merkezi inşa edecek.

Kartepe’ye çok amaçlı kültür merkezi geliyor

08 Eylül 2018 14:26


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek projeler yapmaya devam ediyor. Kentin pek çok yerinde yapılan kültür merkezleri de bu projeler arasında yer alıyor. Vatandaşların konferans, kongre, düğün gibi organizasyonlarını gerçekleştirmelerine imkân veren bu yapılar, KO-MEK sınıflarıyla da çeşitli kurslara ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kültür merkezlerinden birini de Kartepe Uzuntarla’ya kazandıracak.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi merkezin yapımını üstlenecek firmayı belirlemek için ihaleye çıkacak. Kültür merkezi Uzuntarla İbrikdere Mahallesi’nde inşa edilecek. Kültür merkezi, toplam bin 490 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacak. Merkez, tek katlı olarak inşa edilecek. Yapı bünyesinde 350 metrekare KO-MEK birimi, 300 metrekare Sağlık ocağı birimi ve 840 metrekare kültür merkezi bölümü bulunacak.


Yapının kültür merkezi bölümünde 540 metrekarelik çok amaçlı salon, gelin odası, kulis,tuvaletler yer alacak. KO-MEK bölümünde spor salonu, derslikler ve muhtarlık birimleri oluşturulacak. Sağlık Ocağı bölümünde ise doktor odaları, muayene odaları, aşı odası, bebek bakım odası, mescit ve tuvalet bulunacak. Bina çevresi yaklaşık 3 bin 700 metrekare olup otopark ve yeşil alan düzenlemeleri yapılacak.




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