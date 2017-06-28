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28 Haziran 2017 10:24

Kartepe’ye dekoratif duvar çalışması

Kartepe Belediyesi, kent estetiğini sağlamak amacıyla yeni düzenlemelerde bulunmaya devam ediyor.

Kartepe’ye dekoratif duvar çalışması

28 Haziran 2017 10:24


Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dekoratif duvar çalışmalarının pilot uygulamasını Rahmiye Mahallesi Beşik Sokak üzerinde başlattı. Ekipler çift yönlü düzenleme ile bin 400 metrelik yolun çehresini bu çalışma ile değiştirecek.


Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Rahmiye Mahallesi Beşik Sokak üzerinde dekoratif duvar çalışması ile çevre düzenlemelerine devam ediyor.Kartepe Belediyesi logolu dekoratif duvar kalıplarının kullanıldığı çevre düzenlemeleri kapsamında ekipler güzel havaları en iyi şekilde değerlendiriyor. Dekoratif duvar ile çevrelenecek yolda bahçe ve ev girişleri için geçişler yapılıyor.


Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in talimatı ile başlatılan proje kapsamında, mahalle sakinlerinin de yakından takip ettiği çevre düzenlemeleri hakkında Belediye Başkan Vekili Murat Sabri Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban ve Fen İşleri Müdürü Samet Vural mahalle sakinlerine bilgilendirmede bulundular.




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