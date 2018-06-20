Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 11:32

Kartepe’ye iki yeni park

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Köseköy Mahallesi’ne 2 yeni park yapılıyor.

Kartepe’ye iki yeni park

20 Haziran 2018 11:32


Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde vakit geçirmeleri amacıyla 2 yeni parkın çalışmalarına başladı. Köseköy Mahallesi’nde yapılan Vadi Park ve Bahçelievler Çocuk Parkı’nın yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımına başlanan Köseköy Vadi Park, 2 bin metre kare alan üzerinde yapılacak. Park içerisinde 150 metre kare oyun, spor alanlarının yanı sıra; kamelya, piknik masaları, çeşmeler, yürüyüş parkurları olacak. Bin metre kare olarak yapılacak olan Bahçelievler Parkı içerisinde ise 110 metre kare oyun grubunun yanı sıra, spor alanları, kamelya, oturma alanları, piknik masaları, çeşmeler, yürüyüş alanları olacak.


Konu ile ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kendi öz kaynaklarımız ile yaptığımız bu parklar iki mahallemizde sosyal ve yeşil alan ihtiyacını büyük oranda karşılayacaktır. Hemşehrilerimizin beklentilerine göre hizmet ve projeler üretilmektedir. Halkımızın sosyal ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanmaktadır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç