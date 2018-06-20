Kartepe’ye iki yeni park

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde vakit geçirmeleri amacıyla 2 yeni parkın çalışmalarına başladı. Köseköy Mahallesi’nde yapılan Vadi Park ve Bahçelievler Çocuk Parkı’nın yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımına başlanan Köseköy Vadi Park, 2 bin metre kare alan üzerinde yapılacak. Park içerisinde 150 metre kare oyun, spor alanlarının yanı sıra; kamelya, piknik masaları, çeşmeler, yürüyüş parkurları olacak. Bin metre kare olarak yapılacak olan Bahçelievler Parkı içerisinde ise 110 metre kare oyun grubunun yanı sıra, spor alanları, kamelya, oturma alanları, piknik masaları, çeşmeler, yürüyüş alanları olacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kendi öz kaynaklarımız ile yaptığımız bu parklar iki mahallemizde sosyal ve yeşil alan ihtiyacını büyük oranda karşılayacaktır. Hemşehrilerimizin beklentilerine göre hizmet ve projeler üretilmektedir. Halkımızın sosyal ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanmaktadır” dedi.