Kartepe’ye kapalı pazar alanı yapılıyor

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in vizyon projeleri arasında yer alan kapalı Pazar yeri projesi örnek olacak. Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje otopark, kapalı pazar ile Kartepelilere rahat ve güvenli alış-veriş yapma imkanı sağlarken, spor, kültürel ve sanatsal etkinliklerde düzenlenebilecek. Haftanın yedi günü hizmet verecek olan kapalı pazar yüz bin kişiye hizmet edecek şekilde projelendirildi. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yapılacak olan kapalı pazar yerinin idari tesis alanı 152 metre kare, kapalı pazar alanı 2 bin 666 metre kare, açık oturma alanı 190 metre kare, tezgah sayısı 163 adet, toplam inşaat alanı 3 bin 8 metre kare olacak. Kapalı Pazar yerinde ayrıca idari bina, zabıta odası, bebek bakım odası, pazarcıların ve sporcuların soyunma odaları, malzeme odası, bay-bayan mescit, çay ocağı, iki adet engelli tuvaletleri, 3’er adet bay-bayan tuvalet ve kafeterya yer alacak.

Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kapalı Pazar yeri haftanın bir günü kurulacak olan 163 tezgah ile pazar olarak hizmet verecek. Diğer günlerde köylü pazarı, spor faaliyetleri, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra,sergi alanı olarak da kullanılabilecek. Bu sayede tesis haftanın yedi günü Kartepeliler’e hizmet verecek. Pazar yeri Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nin yanı sıra Kent Meydanı, Köseköy, İstasyon mahallelerine de hizmet verecek. Kapalı Pazar yeri ayrıca çevre okulların etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri projesinin ilçeye ayrı bir değer katacağını belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepe’nin vizyon projeleri arasında yer alan kapalı pazar yerlerimiz hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet edecektir. Standart kapalı pazar yerinden ziyade haftanın yedi günü hizmet verecek şekilde projelendirildi. Kartepeli hemşehrilerimiz burada rahatlıkla alış-verişini yaparken, pazarın kurulmadığı zamanlarda spor ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapılacak. Kapalı Pazar yerimiz de tüm fonksiyonları ve fark yaratan özellikleri ile örnek olacaktır” dedi.