Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 12:38

Kartepe’ye kapalı pazar alanı yapılıyor

Kartepe Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ne 3 bin 8 metrekare büyüklüğünde kapalı pazar alanı yapılacak.

Kartepe’ye kapalı pazar alanı yapılıyor

20 Haziran 2018 12:38


Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in vizyon projeleri arasında yer alan kapalı Pazar yeri projesi örnek olacak. Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje otopark, kapalı pazar ile Kartepelilere rahat ve güvenli alış-veriş yapma imkanı sağlarken, spor, kültürel ve sanatsal etkinliklerde düzenlenebilecek. Haftanın yedi günü hizmet verecek olan kapalı pazar yüz bin kişiye hizmet edecek şekilde projelendirildi. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yapılacak olan kapalı pazar yerinin idari tesis alanı 152 metre kare, kapalı pazar alanı 2 bin 666 metre kare, açık oturma alanı 190 metre kare, tezgah sayısı 163 adet, toplam inşaat alanı 3 bin 8 metre kare olacak. Kapalı Pazar yerinde ayrıca idari bina, zabıta odası, bebek bakım odası, pazarcıların ve sporcuların soyunma odaları, malzeme odası, bay-bayan mescit, çay ocağı, iki adet engelli tuvaletleri, 3’er adet bay-bayan tuvalet ve kafeterya yer alacak.


Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kapalı Pazar yeri haftanın bir günü kurulacak olan 163 tezgah ile pazar olarak hizmet verecek. Diğer günlerde köylü pazarı, spor faaliyetleri, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra,sergi alanı olarak da kullanılabilecek. Bu sayede tesis haftanın yedi günü Kartepeliler’e hizmet verecek. Pazar yeri Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nin yanı sıra Kent Meydanı, Köseköy, İstasyon mahallelerine de hizmet verecek. Kapalı Pazar yeri ayrıca çevre okulların etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.


Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri projesinin ilçeye ayrı bir değer katacağını belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepe’nin vizyon projeleri arasında yer alan kapalı pazar yerlerimiz hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet edecektir. Standart kapalı pazar yerinden ziyade haftanın yedi günü hizmet verecek şekilde projelendirildi. Kartepeli hemşehrilerimiz burada rahatlıkla alış-verişini yaparken, pazarın kurulmadığı zamanlarda spor ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapılacak. Kapalı Pazar yerimiz de tüm fonksiyonları ve fark yaratan özellikleri ile örnek olacaktır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç