Kartepe’ye yeni bir cazibe merkezi geliyor

Kartepe ilçesi, Maşukiye Kirazlıyayla mevkiinde bulunan 20 hektar alan büyüklüğündeki A tipi mesire alanı olan Güzelbahçe Mesire Alanı için Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in takibi ve girişimleri ile önemli bir adım atıldı. Kartepe’nin turizm misyonuna değer katacak önemli bir adım niteliğindeki mesire alanı projesinin Orman Genel Müdürlüğü’nden onayının alınma süreci kısa bir süre önce tamamlanmıştı. Akabinde Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü ve Kartepe Belediyesi arasında sözleşme imzalanarak 29 yıllığına belediye tarafından kiralandı.

“Turistler ve gezginler için yok yok”

Proje kapsamında, günübirlik eğlence (macera alanı, spor alanı, zipline hattı, paintball alanı) yeme-içme ihtiyaçlarına özel doğal yaşama uygun kır kahvesi, kır lokantası, büfe ve benzerlerinin tamamı alan içindeki hizmet noktalarından karşılanabilecek. Yürüyüş yolları ve bisiklet parkurları da bulunacak olan proje doğa ve spor tutkunluklarına benzersiz dinlenme ve eğlence imkanları sunacak. Tamamen ahşap malzemelerden imal edilecek olan kır evlerinde konaklama imkanı da sunan Güzelbahçe Mesire alanı bölge turizmine canlılık ve hareket getirerek, bölge ekonomisine de kakı sağlayacak. Projenin hizmete sunulmasıyla birlikte, Kartepe’nin mevcut yatak kapasitesi artacak ve turizm cazibe merkezlerine bir yenisi daha eklenmiş olacak. İl merkezine uzaklığı 27 kilometre olan ve 20 hektar alana sahip olan Güzelbahçe Mesire Alanında aşağıdaki hizmet noktaları, sosyal donatılar ve şehir mobilyaları gibi birçok işlev yer alacak.

“Kartepe Turizmine yeni bir soluk getirecek”

Kartepe turizmi ve Güzelbahçe Mesire Alanı Projesi hakkında değerlendirmede bulunan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Malumunuz, göreve geldiğim günden beri en önemli konu başlıklarımdan bir tanesi Turizm çalışmalarımız. Doğa, spor, gastronomi ve ekolojik turizm alanında her türlü projenin içindeyiz, destekçisiyiz ve yeni projeler geliştiriyoruz. Amacımız ilçemizin var olan turizm değerini daha da yukarılara taşımak ve Kartepe’yi güçlü ve gelişmiş bir ilçe olarak geleceğe hazırlamak. Bunu yaparken de Kartepeli turizmcileri hem direk hem dolaylı olarak destekliyoruz. İlçemize fazladan gelen her bir turist, bazen 10, bazen 100 ve 1000 turist olarak katlanabiliyor. Tabiki buradaki en önemli kıstas da hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti. Biz belediye olarak ve turizm işletmelerimiz ana hizmet sunucular olarak konuklarımızı en iyi şekilde ağırlayıp, Kartepe’den mutlu gönderdiğimiz de parayla yapılamayacak kadar etkili bir reklam yapmış oluyoruz. Güzel Bahçe Mesire alanımız da bu anlamda turizm potansiyelimizi artıracak kaliteli ve doğal bir merkez olarak Kartepe Turizmine yeni bir soluk getirecek. Tesislerin inşaası ve işletme modeli için kendi içimizde istişarelerimizi sürdürüyoruz. Kısa süre içinde kamuoyuna duyuracağız” dedi.