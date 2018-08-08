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08 Ağustos 2018 11:30

Kartepe’ye yeni parklar yapılıyor

Kartepe Belediyesi ekipleri ilçe genelinde yeni park çalışmalarına başlarken, mevcutların bakımları yapılıyor.

Kartepe’ye yeni parklar yapılıyor

08 Ağustos 2018 11:30


Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırlarında sosyal alanlarda hizmetlerine devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in talimatı ile gece-gündüz çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler Kartepelilerin sosyal birliktelik sağlamaları amacıyla yeni park oluşturmaya devam ediyor.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri İbrikdere Mahallesi’nde yeni park çalışmalarına başladılar. İbrikdere Mahallesi’nde yapımına başlanan Hacı Arif Çocuk Park’ında zemin düzenleme çalışmalarına başlanıldı. Parkın yer alacağı alanda belediye ekipleri düzenleme çalışmalarını bitirdikten sonra toprak dolgusu ve perde betonları yapıldı.


Belediye ekipleri Köseköy Vadi Park’ta peyzaj çalışmalarını bitirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü peyzaj çalışmaları ile yüzlerce çeşit çiçek toprakla buluştu. Park içerisinde bulunan ağaçların çevrelerinde düzenlemelerin yapılması sonrasında sosyal donatı aletlerinin konuşması sonrasında parkta çalışmalar son bulacak.


Maşukiye Mahallesi’nde bulunan çocuk parkına belediye ekipleri tarafından bakımı yapıldı. Belediye ekipleri park içerisinde bulunan anfi tiyatro, oyun grupları ve çevre bakımlarını en ince ayrıntısına kadar elden geçirdiler. Park içerisinde uzayan yabani otlar makineler yardımı ile temizlenirken, park yeniden hizmet vermeye başladı.


Köseköy Mahallesi’nde bulunan Anıtpark’a Kartepe Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal tesis yapımına başlandı. Belediye ekipleri tarafından yapılan inceleme ve talepler sonrasında sosyal tesisin yapımı start aldı. Belirlenen yere beton atılırken, çevre düzenlemesine geçildi. Yapılacak olan tesis de cemiyetler rahatlıkla yapılabilecek.




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